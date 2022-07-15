В Чечне появится новый исправительный центр

15 июл. 8:34

Исправительный центр, где смогут работать до 210 заключенных, будет открыт в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров после встречи с врио начальника УФСИН России по Чечне Ахмедом Адаевым.

"В рамках исполнения поручения в тесном взаимодействии с правительством региона проработан вопрос создания исправительного центра на 210 мест и участка, функционирующего как исправительный центр, на 80 мест. Будут также организованы участки центра на базе технопарка "Казбек", а также в Гудермесе и Чернокозово", - цитирует его ТАСС.

Глава Чечни обратил внимание на то, что это позволит довести общее количество рабочих мест до планируемых 400.

Кадыров также подчеркнул, что региональное правительство утвердило строительство всех объектов. Также проработаны вопросы их финансирования.