14 июл. 23:55

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций. На данной стадии выступали три грузинских и два армянских клуба.

В Пярну встречались эстонский "Пайде" и тбилисское "Динамо". Основное время закончилось со счетом 1:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась эстонская команда.

Также уже завершился матч в Гори, где местная "Дила" сыграла вничью с финским клубом КуПС (0:0). Еще один клуб из Грузии – "Сабуртало" – обыграл на выезде албанский "Партизани". (1:0).

Кроме того, к настоящему времени закончились матчи с участием армянских клубов. "Алашкерт" в гостях потерпел разгромное поражение от мальтийского "Хамрун Спартанс" (1:4), а "Арарат" дома сыграл вничью с македонским клубом "Шкендия-79" (2:2).