Лидеры стран ШОС подтвердили участие в самаркандском саммите

14 июл. 23:49

Все лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили участие в работе саммита в Самарканде. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

При этом он подчеркнул, что некоторые из глав государств пока не определились по формату участия.

По словам и.о. главы внешнеполитического ведомства, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в период проведения саммита ШОС.

"Но мы исходим из того, что встреча лидеров состоится в очном формате. Мы над этим усердно работаем", - цитирует Норова РИА Новости.

Напомним, следующий саммит ШОС состоится в Самарканде в сентябре.