Грузинский ансамбль "Маргалити" выступит с артистами из Голландии в Тбилиси

14 июл. 23:44

Грузинский ансамбль народной песни "Маргалити" ("Жемчужина") выступит 15 июля вместе с артистами из Нидерландов в тбилисском Музее грузинской народной песни и инструментов.

По словам организаторов, на концерте прозвучат образцы грузинской традиционной музыки.

"Члены ансамбля "Мерани", состоящего из голландских музыкантов, являются участниками мастер-класса дирижера и фольклориста Кети Циклаури. С 2014 года она живет и работает в Голландии, где руководит ансамблем "Мерани", - сообщает "Sputnik Грузия".

Грузинский традиционный ансамбль многоголосой песни "Маргалити" был основан в 2020 году.