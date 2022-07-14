Эрдоган призвал граждан Турции выйти на площадь в Стамбуле 15 июля

14 июл. 22:55

Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил всех граждан посетить мероприятие, которое пройдет на площади Сарачхане в Стамбуле 15 июля.

"Мы будем на стамбульской площади Сарачхане в годовщину 15 июля, когда мы превратили попытку госпереворота в великую эпопею, не позволив злым рукам достичь своих коварных целей против нашей Родины", - написал глава государства в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что на мероприятии почтут память борьбы и граждан, погибших в тот день и ту ночь, передает агентство Anadolu.

Мероприятие начнется в 17:30 по местному времени.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота в Турции. Жертвами столкновений с властями стали более 250 турецких граждан, свыше 2 тыс человек были ранены, мятеж в итоге был подавлен. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллу Гюлена в содействии попытке переворота.