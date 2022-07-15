Лампедуза: невидимый миграционный кризис у ворот Европы

На прошлой неделе итальянский остров вновь попал в заголовки СМИ из-за мигрантов. Лампедуза, скалистый остров площадью 20 квадратных километров, ближе к Северной Африке, чем к Италии. Самая южная точка Европы давно считается очагом миграционного кризиса континента.

EuObserver отмечает, что 8 июля бывший мэр острова Джузи Николини выложила в соцсетях фотографии и видео, демонстрирующие ужасающие условия жизни в огороженном лагере, куда отправляются мигранты по прибытии на остров. ”2100 человек размещено в приемном центре Лампедузы. Даже женщины (четверо из которых беременны), дети, больные и нуждающиеся в помощи спят и едят на полу, посреди мусора. Кроватей меньше двухсот, - написала Николини. - Кажется, будто это Ливия, но нет, это Италия”.

Это обличение не оставило равнодушным никого, спровоцировав реакцию политиков всех толков. Правительство пообещало решить проблемы, а СМИ бросились писать статьи. La Stampa вышла с передовицей: ”Ад в Лампедузе: путешествие в зону стыда”. Газета отправила репортера на остров, но он не смог увидеть горячую точку собственными глазами, поскольку доступ на охраняемый полицией объект получить невозможно.

Бывший мэр рассказала в интервью EUobserver, что фотографии людей, спящих на матрасах на улице, где повсюду разбросаны пластиковые бутылки, тряпки и другой мусор, ей предоставили ”гости” лагеря. ”Несколько дней я общалась с посетителями лагеря, некоторые из которых провели там более двух месяцев. Я убедила их передать мне доказательства того, о чем они рассказывают”, - сообщила Николини.

Запретная зона находится на тупиковой проселочной дороге. Недалеко от ворот с надписью Frontex на обочинах валяются обрывки термических покрывал. За воротами репортер EUobserver успел заметить очередь из мигрантов, очевидно ожидающих подтверждения личности. ”У центра двойное ограждение, вокруг стоят военные. Нельзя даже приблизиться, чтобы спросить, как у людей дела, потому что вам сразу говорят, что это военная зона и подходить близко нельзя”, - рассказала Марта Бернардини, представительница одной из НПО.

Бернардини - координатор Mediterranean Hope (Средиземноморской надежды), ламедузского проекта Федерации протестантских церквей Италии. Она объяснила, что до пандемии в ограждении была дыра, через которую мигранты могли входить и выходить, и на нее закрывали глаза. Однако с приходом пандемии, она была заделана.

Теперь местные жители и мигранты практически никак не пересекаются. Мигрантов обычно спасают в море, высаживают на причал, контролируемый полицией, на автобусах доставляют в лагерь, а затем снова на автобусах их отвозят к самолетам или катерам, на которых они переправляются в Сицилию. Исключение составляют случаи, когда мигрантские лодки не перехватываются итальянской береговой охраной или пограничным контролем и добираются до берегов Лампедузы. Как бы то ни было, в итоге мигрантов всё равно задерживают и отправляют в лагерь. ”В связи с такой политикой, никто почти не видит прибывающих, они словно новости из какого-то другого места: мы часто говорим, что жители Лампедузы видят мигрантов только по телевизору”, - отметила Бернардини.

Число мигрантов в лагере значительно увеличилось на прошлой неделе в связи с прекращением регулярных трансферов между Лампедузой и Сицилией из-за плохих погодных условий. При этом прибытия из Северной Африки не прекратились.

По данным министерства внутренних дел страны, по состоянию на 12 июля в Италию по морю прибыла 31 тыс. мигрантов, 14 тыс. - на Лампедузу. Количество прибытий за тот же период времени увеличилось по сравнению с 2021 годом (24 тыс. человек), но всё еще гораздо меньше уровней 2015-2016 годов.

Последние 30 лет Лампедуза - первый пункт назначения на пути мигрантов, отправляющихся в Европу, но только в 2013 году остров привлек всемирное внимание после катастрофического кораблекрушения, в результате которого погибли 368 человек. На то время это был самый смертоносный морской инцидент в современной истории Европы. Он спровоцировал оцепенение глобальных масштабов и заверения о том, что больше ”такое не повторится”. С тех пор, по данным Международной организации по миграции (МОМ), более 24 тыс. мигрантов погибло или пропало без вести в Средиземном море.

Флавио ди Джакомо, официальный представитель МОМ, называет Лампедузу ”узким местом” миграции. Он считает, что давление на остров может быть снижено за счет большего числа поисково-спасательных операций. Задача в том, чтобы перехватывать людей прямо в море и сразу переправлять их в Сицилию, минуя Лампедузу. Но Кьяра Кардолетти, глава УВКБ ООН в Италии, не уверена, что это хорошее решение.

”Нужно реалистично оценивать логистику, - сказала Кардолетти. - Легко сказать: ”не отправляйте их на Лапедузу”. Однако зачастую иного выхода нет, тем более что это ближайший порт. Не хочется, чтобы люди, которые много дней провели в море, сгорели на солнце или получили ожоги от топлива, которым они заправляли свои лодки, оставались еще дольше на воде, особенно женщины и дети”. С субботы до вторника итальянские власти круглосуточно работали, чтобы освободить приемный пункт, переправляя мигрантов на лодках, военных кораблях и паромах в Сицилию. В итоге в лагере осталось менее двухсот человек. Ожидается, что он вновь будет заполнен мигрантами, пик прибытий которых прогнозируется на июль и август.

Тем временем большинство местных жителей и туристов даже не заметили осуществляемой эвакуации. Лампедуза наслаждается летом: пляжи и рестораны переполнены, а на улицах припаркованы яркие и винтажные пляжные ”Ситроены”.