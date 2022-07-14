Посольство США призывает американцев немедленно покинуть Украину

14 июл. 23:25

Посольство США в Украине в четверг опубликовало релиз, в котором призывает своих граждан немедленно покинуть страну.

"Ситуация с безопасностью по всей Украине остается жестокой и непредсказуемой” отмечают в дипмиссии.

“Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а тех, кто находится в Украине, немедленно покинуть страну, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в сообщении.

Американцев на Украине просят избегать массовых собраний и организованных мероприятий.

Также посольств поделилось инструкцией на случай ракетного удара. Укрытие, в случае если слышен громкий взрыв или сработали сирены, лучше искать на самом нижнем уровне зданий “с наименьшим количеством внешних стен, окон и проемов”; на улице рекомендует лечь и закрыть голову руками - даже если ракета или дрон будет перехвачены, обломки могут нанести вред.

"Ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности", - указывают в посольстве США.