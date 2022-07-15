Европа в огне

Южную Европу охватили лесные пожары: пожарные борются с возгораниями в Португалии, Испании, Хорватии и на юге Франции, вызванными экстремальной жарой, которую связывают с глобальным изменением климата, пишет турецкая "Сабах".

Во Франции сотни пожарных на протяжении несколько дней пытаются взять под контроль два лесных пожара на юго-западе страны, которые сожгли уже около 4 тысяч гектаров леса. Вчера на тушение пожаров было также направлено шесть самолетов-амфибий. "Пожары до сих пор не потушены, о пострадавших не сообщается", - заявили представители французского департамента Жиронда, где пожары начались во вторник. Самый крупный из двух пожаров в Жиронде вспыхнул около города Ландира к югу от Бордо. Дороги перекрыли, а около 500 человек были эвакуированы, пожар уничтожил 2,1 тыс. гектаров леса. Франция, за последние несколько недель перенесшая серию лесных пожаров, как и остальная Европа страдает уже от второй волны аномальной жары.

Другой пожар вспыхнул недалеко от знаменитой дюны Пила - самой большой песчаной дюны в Европе - расположенной в районе Аркашонского залива. Небо над дюной заволокли темные тяжелые облака дыма. Этот пожар выжег уже 1750 гектаров земли, в среду было эвакуировано 6 тысяч человек, отдыхающих в пяти кемпингах неподалеку от зоны пожаров. Еще 60 человек были эвакуированы утром в четверг. "С начала года в стране сгорело 15 тысяч га, а год назад к этому времени сгорело чуть менее тысячи га… девять пожаров из десяти возникают по вине человека", - заявил журналистам министр внутренних дел Франции Геральд Дарманин.

В других европейских странах, особенно в Португалии и на западе Испании, тысячи пожарных боролись в среду с более чем 20 пожарами, вызванными волной жары. В некоторых частях Европы температура воздуха поднялась выше 45 градусов по Цельсию. Небольшую деревню в португальском районе Сантьяго-да-Гуарда округа Лейрия заволокло облако черного дыма. Некоторые жители начали спасать домашних животных, а другие помогали пожарным бороться с огнем. В Лейрии, где к настоящему времени выгорело более 3 тысяч гектаров земли, власти заблокировали основные дороги и автомагистрали. Самая главная автомагистраль Португалии, соединяющая Лиссабон с Порту, также была закрыта из-за еще одного пожара дальше на севере.

Только в Лейрии на борьбу с тремя очагами было брошено около 900 пожарных, в то время как в остальной Португалии на тушение пожаров отправили 2841 пожарного и 860 единиц техники. В городе Фару, расположенном в южном регионе Алгарве, популярном среди туристов, вспыхнул пожар, который распространился на самый престижный португальский курорт Квинта-до-Лаго. На видео, размещенных в Интернете, видно, как пламя приближается к виллам, как горят пальмы и поля для гольфа.

По данным национального метеорологического института Португалии, в примерно половине португальских городов до пятницы останется в силе режим чрезвычайного положения из-за экстремальной жары, при этом самые высокие температуры ожидаются в районах Сантарен и Каштелу-Бранку. Самая высокая температура в среду была зарегистрирована в городе Лозан - 46,3 градуса по Цельсию, что лишь на 1 градус ниже рекордного показателя 2003 года. По данным Национального управления гражданской защиты Португалии, с тех пор, как на прошлой неделе страну охватили лесные пожары, пострадали по меньшей мере 135 человек, около 800 человек были эвакуированы из своих домов.

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что аномальная жара распространится на значительную часть Европы. Из отчета ООН за февраль 2022 года следует, что в связи с антропогенным изменением климата, ожидается, что в течение следующих 28 лет число лесных пожаров увеличится на 30%.

Жара началась и в Китае, в районе реки Янцзы в среду были зафиксированы внушительные температуры; в Турции пожарные не могут одолеть лесной пожар недалеко от морского курорта Датча; а спрос на электроэнергию в Техасе достиг рекордно высокого уровня, так как из-за жары все включили кондиционеры. В автономном сообществе Эстремадура, расположенном на юго-западе Испании у границы с Португалией, пожарные пытаются потушить пожар, охвативший провинцию Саламанка (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), огонь уничтожил уже 4 тысячи гектаров леса.

Государственная метеорологическая служба Испании сообщила, что в некоторых регионах Эстремадура, Андалусия и Галисия объявлен "красный" уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Причем самая высокая температура в стране в среду составила 45,6 градуса по Цельсию в провинции Уэльва.