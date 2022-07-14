В Шуше на Джыдыр дюзю представили спектакль о поэзии

14 июл. 23:14

В четверг в столице азербайджанской культуры Шуше на Джыдыр дюзю в рамках Дней поэзии Вагифа состоялся концерт-спектакль.

Публике представили постановку “Эхо веков”. В ней были воплощены образы выдающихся поэтов Азербайджана: Низами Гянджеви, Хагани, Мехсети Гянджеви, Физули, Хуршидбану Натаван, Имадеддин Насими, Шах Исмаил Хатаи, Мир Мохсун Навваб, Молла Панах Вагиф, Молла Вели Видади.

Участие в музыкальном спектакле приняли народные артисты Гюльянаг и Гюльяз Мамедовы, Самир Джафаров, заслуженные артисты Фаргана Гасымова, Гочаг Аскеров, Нурия Гусейнова и другие.

Дни поэзии Вагифа организованы Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры и Союзом писателей Азербайджана.