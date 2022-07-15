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Сербия хочет временно завладеть нефтяной компанией, большая часть которой принадлежит России 

Balkan Insight
Сербия хочет временно завладеть нефтяной компанией, большая часть которой принадлежит России 

Сербский президент Александр Вучич хочет обсудить с Россией компанию ”Нефтяная индустрия Сербии”, NiS, основными владельцами который являются две российские энергетические корпорации, и если надо ”приобрести” ее, пока европейские санкции против российских нефтяных компаний остаются в силе. Balkan Insight пишет, что в 2008 году Сербия продала 51% своей единственной нефтяной компании NiS российскому энергетическому гиганту ”Газпром”, по выгодной, как отмечали эксперты, цене в €400 млн, а также за обещанные инвестиции в размере €500 млн. 

В среду Вулич заявил, что помимо растущих цен на мировых рынках, серьезную проблему вызывает обеспечение НПЗ запчастями, ведь он попал под санкции в связи с тем, что им владеет Россия. Еще одна проблема заключается в том, что многие посредники и байеры иракской нефти не хотят работать с предприятиями, большая часть которых принадлежит россиянам.

Вучич сказал в интервью Pink Television: ”Пока нам удается выходить из положения, посмотрим, что будет дальше. Мы поговорим с Россией. Мы ничего не хотим красть, мы заключим зеркальные контракты, пока санкционный режим ЕС не будет отменен. Таким образом, мы будем владеть предприятием, а когда санкции будут сняты, отдадим его. Но все это только в случае крайней необходимости. Мы не крадем чужую собственность”. 

”Газпром”, не попавший под европейские санкции, владеет 6,15% акций NiS, а его дочернее предприятие ”Газпром нефть”, находящееся под санкциями, но попадающее под действие пункта об исключении для Балканских стран, владеет 50% компании. 

Большая часть сербского нефтяного импорта поступает через нефтепровод, принадлежащий хорватскому оператору Jadranski naftovod, JANAF. Основные поставщики - Россия и Ирак. Нефть NiS покрывает 25% потребностей страны. 

На фоне растущего давления в связи с необходимостью выбирать между традиционным союзником Россией и европейской мечтой Сербии приходится решать проблему структуры собственности NiS после введения санкций ЕС в отношении российского энергетического сектора. 

В шестом пакете санкций ЕС ввел эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. Европейским оператором также было запрещено ”финансировать перевозки нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны” после льготного периода в полгода. Санкции предусматривают исключения и отложенные сроки вступления в силу для Болгарии, Хорватии и Чехии. 

Когда ЕС представил четвертый пакет санкций 16 марта, он обязал всех членов воздержаться от ”транзакций с юридическими лицами и организациями за пределами ЕС, чьи права собственности прямо или косвенно более чем на 50% принадлежат ”Газпром нефти””. 

Это условие затрагивает NiS, учитывая, что на тот момент ”Газпром нефти” принадлежали 56,15% акций. Однако в пятом пакете европейских санкций из запрета были исключены ”все члены Европейской экономической зоны, Швейцария и Западные Балканы”. 

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