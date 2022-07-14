ЕК ухудшила экономический прогноз для еврозоны и Евросоюза

14 июл. 22:31

В четверг Еврокомиссия пересмотрела макроэкономический прогноз по странам Евросоюза и еврозоны, пишет “Коммерсант”.

Ожидается, что ВВП стран ЕС вырастет в этом году на 2,7%, в следующем - на 1,5% (в прошлом прогнозе - 2,3%). Рост экономики в зоне евро составит в этом году 2,6% (ранее 2,7%), в 2023 году - 1,4%, прежде он оценивался в 2,3%.

“Шоки, обусловленные конфликтом на Украине, прямым и косвенным образом влияют на европейскую экономику, что ведет к снижению темпов роста и к повышению инфляции. Быстрое увеличение стоимости продовольствия и энергоресурсов также подталкивает цены к росту, что снижает покупательскую способность населения и вынуждает регуляторов быстрее ужесточать свою монетарную политику”, - отмечается в докладе Еврокомиссии.

Согласно обновленному провозу, инфляция в ЕС может достигнуть пика в третьем квартале и составит по итогам года 8,3%, а к концу 2023 года упадет до уровня в 3%.

Стагфляционные тенденции, которые “уже имеющие место” могут усилиться из-за роста цен на газ, указывает ЕК.

Напомним, в четверг курс евро впервые за 20 лет опустился ниже одного доллара.