Памятник Ахмету Байтурсынову установят в Алматы

14 июл. 20:59

В Алматы появится памятник Ахмету Байтурсынову, сообщили на заседании с участием государственного советника Ерлана Карина.

На мероприятии обсудили подготовку к 150-летию казахского просветителя, сообщает "Хабар 24".

Участники встречи рассказали, что на малой родине ученого проведут научно-реставрационные работы, а также планируется реализовать ряд социальных и инфраструктурных проектов.

Международная организация тюркской культуры ТЮРКСОЙ приняла решение учредить нагрудный знак имени Ахмета Байтурсынова. Его будут вручать видным ученым-тюркологам.

