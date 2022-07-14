США ослабили антироссийские санкции

14 июл. 21:55

США разрешили проводить транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

"Все транзакции... в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств", - сказано в документе.

В нем также подчеркивается, что это и касается профилактики, диагностики или лечения коронавируса COVID-19.

Также США отменили санкции в отношении бывшей дочерней компании "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH и с "дочки" Альфа-банка в Казахстане, передает РИА Новости.