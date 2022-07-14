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В Канаде снова выборочно проверяют туристов на коронавирус

В Канаде снова выборочно проверяют туристов на коронавирус

Правительство Канады вернуло выборочное обязательное тестирование на коронавирус международных путешественников, передает CBC.

С 19 июля выборочно будут тестировать путешественников в аэропортах Торонто, Калгари, Ванкувера и Монреаля. Туристы должны будут сделать тест в течение одного дня.

Данная процедура была приостановлена в июне в связи с жалобами администраций аэропортов на большие очереди и долгое время ожидания. Решением проблемы станет вынесение пунктов тестирования  за пределы авиагаваней в близлежащие локации.

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