В Канаде снова выборочно проверяют туристов на коронавирус

14 июл. 21:40

Правительство Канады вернуло выборочное обязательное тестирование на коронавирус международных путешественников, передает CBC.

С 19 июля выборочно будут тестировать путешественников в аэропортах Торонто, Калгари, Ванкувера и Монреаля. Туристы должны будут сделать тест в течение одного дня.

Данная процедура была приостановлена в июне в связи с жалобами администраций аэропортов на большие очереди и долгое время ожидания. Решением проблемы станет вынесение пунктов тестирования за пределы авиагаваней в близлежащие локации.