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Генплан Ставрополя изменят из-за нового микрорайона 

Генплан Ставрополя изменят из-за нового микрорайона 

В генеральный план Ставрополя вносят изменения в связи с включением в состав краевого центра микрорайона "Радуга", сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. 

"Закрепляем муниципальные школы и детские сады за "Радугой". Определяем людей, которые нуждаются в социальной поддержке. Выходим с инициативой на выделение дополнительного финансирования на ремонт и содержание дорог. Жители "Радуги" теперь горожане, и каждый человек получит необходимую помощь", - рассказал мэр города Иван Ульянченко, передает "АиФ-Ставрополье". 

Специалисты муниципалитета уже провели встречу с жителями и меняют градостроительные документы. Уже осенью топонимическая комиссия передаст данные о новых улицах и дорогах в федеральную информационную адресную систему и в систему Urbanics. 

Напомним, решение "перенести" 13 многоквартирных домов в районе Ташла в официальные границы города было принято думой края по многочисленным обращениям жителей. Микрорайон, который был построен 10 лет назад и фактически располагался в Ставрополе, по документам числился в Шпаковском округе.

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