Предгорный округ Кавминвод обеспечит водой новый водовод 

15 июл. 2:24

На Ставрополье завершают разработку документации по проекту водовода, который обеспечит водой ряд населенных пунктов Предгорного округа края, входящих в состав Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

"Благодаря новому водоводу улучшится снабжение водой сразу семи населенных пунктов, а также южной части Пятигорска", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Стоимость проекта составит порядка 850 млн рублей. Он станет одним из крупнейших в округе и будет реализован в ближайшие годы.

Также планируется построить объекты водоснабжения еще в девяти населенных пунктах Предгорного округа, а для ряда сел округа построят станцию обеззараживания воды.