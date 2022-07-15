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Предгорный округ Кавминвод обеспечит водой новый водовод 

Предгорный округ Кавминвод обеспечит водой новый водовод 

На Ставрополье завершают разработку документации по проекту водовода, который обеспечит водой ряд населенных пунктов Предгорного округа края, входящих в состав Кавказских Минеральных Вод, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона. 

"Благодаря новому водоводу улучшится снабжение водой сразу семи населенных пунктов, а также южной части Пятигорска", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс". 

Стоимость проекта составит порядка 850 млн рублей. Он станет одним из крупнейших в округе и будет реализован в ближайшие годы.

Также планируется построить объекты водоснабжения еще в девяти населенных пунктах Предгорного округа, а для ряда сел округа построят станцию обеззараживания воды.

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