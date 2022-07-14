Президент Италии отказался принять отставку премьера

14 июл. 21:21

Вечером в четверг премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку, однако президент страны Серджо Маттарелла ее не принял, передает агентство Ansa.

По решению президента, на следующей неделе парламент Италии проведет голосование, которое покажет, располагает ли правительство Драги поддержкой большинства депутатов. Голосование может пройти в среду, передает Corrierre della Sera.

Лидеры правых партий считают, что в стране нужно провести досрочные выборы. Левые партии выступают за то, чтобы Драги продолжил руководить правительством.

"Нам нужно работать, чтобы в ближайшую среду в парламенте воссоздать правящее большинство: тогда Драги сможет продолжить работу. В противном случае страну ждет тяжелый кризис", - считают в Демократической партии.