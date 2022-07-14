Как Турция и Армения идут навстречу к миру, зачем России вторая военная база в Армении, оставят ли оппозицию без депутатских мандатов - Анализ армянских СМИ за 8 - 14 июля

Ключевым вопросом в отношениях с Ереваном Анкара считает открытие коридора Азербайджан – Нахичеван - Турция, и пока жители Карса ждут открытия пункта пропуска "Догукап", на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию, - пишут армянские СМИ.

Анкара и Ереван шагнули навстречу друг другу

На армяно-турецкой границе начались работы по разминированию, - читаем на страницах интернет-издания Ermenihaber, которое ссылается на турецкий новостной сайт GazeteKars. "Работы в зоне армяно-турецкой границы проводит израильская компания. Уже 20 дней активные работы ведутся в районе городов Акьяка и Карс. На повестке - открытие погранпереходов "Догукап" с автомобильной и железной дорогами и "Алижан" только с автомобильной дорогой", - пишет издание. Впрочем, тот же источник указывает на отсутствие официальной информации по этому вопросу. Издание напоминает, что ранее состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой главы государств подчеркнули важность процесса урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой, что будет способствовать также укреплению мира и стабильности в регионе.

"Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации армяно-турецких отношений - вице-спикера Национального собрания (парламента) Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча - прошла в Москве 14 января. Вторая и третья встречи спецпредставителей прошли в Вене, 24 февраля и 3 мая соответственно. На четвертой встрече 1 июля в Вене стороны договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию. Также была достигнута договоренность о начале прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией. Комментируя договоренности между странами, Рубен Рубинян заявил, что Ереван готов хоть завтра открыть границы с Турцией и установить дипотношения", - отмечает автор публикации.

Россия готовит вторую военную базу в Армении

Слухи о строительстве новой российской военной базы на территории Армении появились в середине июня, когда правительство на очередном заседании приняло решение о внесении изменений в протокол от 3 октября 2021 года о размещении российской базы на территории страны, - пишет газета "Грапарак". "По сути речь идет о создании новой военной базы. Предстоит подписание двух протоколов, за этим последует заключение международного договора, который должны будут ратифицировать парламенты двух стран. России будут переданы земельные участки, находящиеся в административных границах укрупненной общины Ноемберян. Согласно данным газеты, база будет размещена на территории населенных пунктов Айгепар и Воскепар и общины Ноемберян, здесь будут размещены около двух тысяч российских военнослужащих", - пишет издание.

ЭСА ответят за нарушение прав потребителей

Компания "Электрические сети Армении" будет оштрафована на 20 млн драмов – соответствующее решение примет Государственная комиссия по регулированию общественных услуг, - пишет газета "Жоховурд". "Согласно нашим данным, ЭСА будет оштрафована за нарушение сроков подключения систем потребления к электросети. Выясняется, что компания в ряде случаев нарушила эти сроки, что привело к нарушению прав и законных интересов большой группы потребителей. По мнению ГКЗЭК, представленные компанией обоснования недостаточны для того, чтобы снять с нее ответственность", - сообщает издание.

Оппозиция останется без депутатских мандатов?

Правящая фракция "Гражданский договор" не намерена отказываться от намерения обратиться в Конституционный суд по вопросу лишения представителей парламентской оппозиции депутатских мандатов. Более того, спикер парламента Армении Ален Симонян назвал этот процесс "очень приятным", - читаем в газете "Иравунк". "Между тем некоторые депутаты фракции "Армения" подумывают о том, чтобы самим добровольно отказаться от мандатов – до того, как это сделает правящая фракция", - отмечает издание.

Продолжая тему, газета "Грапарак" отмечает, что мандатов лишат далеко не всех оппозиционных депутатов, и этот вопрос будет решаться на внеочередном заседании Совета Национального собрания. "В правящей партии "Гражданский договор" склонны пойти на очередной раскольнический ход конем: лишить мандатов не всех 33 депутатов, превысивших допустимый порог неявок, а лишь 10-14 из них. Речь идет о наиболее активных борцах и резких критиках власти. Этим шагом они накажут и избавятся от неугодных, представляющих опасность в парламенте. Оппозиционеров в очередной раз попытаются расколоть, показав, что для властей имеются как предпочтительные оппозиционеры, так и отверженные. Что же касается контрмер оппозиции, то, по нашей информации, было обсуждено несколько вариантов, начиная с повторения сценария процесса по лишению должностей и совместного отказа от мандатов. Тем не менее, было решено "дождаться окончательного решения Конституционного суда". Наш источник также сообщил, что сейчас они удовлетворятся распространением заявления, в котором будет подчеркнута незаконность процесса", - отмечает издание.

Процесс лишения оппозиционных депутатов их мандатов не будет доведен до конца: правящая фракция инициировала этот процесс всего лишь с целью запугать парламентскую оппозицию, прекрасно понимая, что лишить всех оппозиционных депутатов их мандатов нереально, - пишет и газета "Жоховурд". "Окончательное решение, конечно, за Конституционным судом, однако, согласно имеющейся у нас информации, депутаты от оппозиции сохранят свои мандаты. Процесс закончится тем, что обращение в КС по тем или иным причинам не будет отправлено, либо КС отклонит это обращение", - отмечает издание.

Что не поделили Пашинян и Троценко

Отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и фактическим владельцем компании GeoProMining и Зангезурского медно-молибденового комбината Романом Троценко крайне обострились, - пишет газета "Паст" со ссылкой на свои источники в правительстве. "Причин для недовольства Пашиняна несколько, и одна из них заключается в невыполнении некоторых инвестиционных и других обещаний. Также в ходе приобретения и дальнейшей передачи акций ЗММК правительству были допущены такие действия, которые рано или поздно приведут к самым серьезным последствиям, и Пашинян крайне обеспокоен этим. В правительстве уверены, что приобретение акций со стороны Троценко в суде будет признано недействительным, а в этом случае власть имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы достичь полноценной договоренности с любым новым акционером, а именно – получить "в дар" очередные акции Зангезурского медно-молибденового комбината", - пишет газета.

Запад поставил Армению перед непростым выбором

Еврочиновники решили наказать власти Армении, поставив их перед сложнейшим выбором, - читаем в газете "Грапарак". "Армянская делегация, участвовавшая в сессии ПАСЕ 19-25 июня, за кулисами сделала европейским партнерам три предложения, которые касались проармянских шагов и заявлений. В частности, речь шла о возвращении пленных. Однако наш источник в правящей партии "Гражданский договор" сообщил, что международные партнеры ознакомились с предложениями, представленными нашими депутатами, подготовленным ими текстом, и сказали, что у них нет возражений, однако они не будут защищать интересы Армении ни в одном вопросе до тех пор, пока Ереван не решит, с кем же Армения - с Европой или с Россией?

В последнее время европейские чиновники видят в шагах, предпринимаемых властями Армении, попытку "кинуть" их, поэтому они и решили наказать власти страны или хотя бы подтолкнуть Армению к тому, чтобы она приняла окончательное решение и определилась: где она находится и чтобы полностью разорвала связи с Россией. Получить комментарий делегатов, побывавших в ПАСЕ, не удалось", - отмечает издание.

За чей счет строят в Армении?

Объемы строительства в Армении возросли на 11,4% - за первые 5 месяцев текущего года в стране были проведены строительные работы на сумму более чем 112 млрд драмов – такие данные Статкома приводит газета "Жоховурд". "В январе-мае на средства иностранных инвесторов были проведены строительные работы на сумму в 4,2 млрд драмов, спад составил 39,9%. Вместе с тем объемы строительства, осуществляемого на средства госбюджета, сократились на 0,2%, составив 25,5 млрд драмов. Согласно официальным данным, за первые 5 месяцев текущего года 23,5% строительных работ в республике обеспечило население – на общую сумму 26,3 млрд драмов, сократившись на 4,7%. Оставшаяся небольшая часть строительства была осуществлена на средства гуманитарной помощи и общин, - пишет газета.

Армянская АЭС держится на инвестициях

Армянская атомная электростанция в 2022 году собирается инвестировать в свою компанию 1,174 млрд драмов (около $2,5 млн), - читаем на страницах интернет-издания Armenia Today, ссылающуюся на сообщение пресс-службы компании. "Программа инвестиций была одобрена на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), и по решению комиссии, станция должна обеспечить норму изношенности основных средств в пределах 7,14%. Станция раньше намеченного срока – после планово-предупредительного ремонта – 23 июня возобновила поставки электроэнергии в сеть", - пишет издание, напоминая: Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, ежегодно вырабатывает до 40% всей электроэнергии Армении.