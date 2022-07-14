В Казахстане в степном пожаре погибла отара редких овец

14 июл. 21:17

В степном пожаре заживо сгорели свыше тысячи овец эдильбаевской породы, передает "Казинформ".

Инцидиент произошел недалеко от села Жалгызапан Курмангазинского района Атырауской области Казахстана.

По предварительным данным, степной пожар начался в Астраханской области, а затем с ветром распространился через границу.

Отара овец по пути домой попала в эпицентр пожара. Всего сгорели 1039 голов овец, почти все они принадлежали ТОО "Овцеплеменной завод "Суюндук".

Пожар потушен, люди в нем не пострадали.