В Казахстане в степном пожаре погибла отара редких овец

В степном пожаре заживо сгорели свыше тысячи овец эдильбаевской породы, передает "Казинформ".
Инцидиент произошел недалеко от села Жалгызапан Курмангазинского района Атырауской области Казахстана.
По предварительным данным, степной пожар начался в Астраханской области, а затем с ветром распространился через границу.
Отара овец по пути домой попала в эпицентр пожара. Всего сгорели 1039 голов овец, почти все они принадлежали ТОО "Овцеплеменной завод "Суюндук".
Пожар потушен, люди в нем не пострадали.