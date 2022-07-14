В ООН отреагировали слова на экс-советника США о подготовке переворота за рубежом

14 июл. 20:28

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых недемократических методов смены власти. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Таким образом он прокомментировал слова бывшего советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона о подготовке переворота в одной из стран.

"Мы выступаем против любых недемократических методов перехода власти в странах", - цитирует Хака ТАСС.

Напомним, ранее сегодня экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил в интервью телеканалу CNN, что участвовал в подготовке государственных переворотов за рубежом.