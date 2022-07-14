Премьер Италии Марио Драги уходит в отставку

14 июл. 20:35

Сегодня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что подает в отставку, пишет Corriere della Sera.

"Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", - сказал он на заседании Совета министров, его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.

Драги объяснил намерение уйти тем, что ”общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".

По словам премьера, программа его правительства утратила доверие большинства и в правящей коалиции появились разногласия.

"То, как проходило голосование сегодня в парламенте, важно с точки зрения политики. Коалиции национального единства, которая поддерживала наше правительство с момента его создания, больше нет" - подчеркнул политик.

Напомним, "Движение пять звезд”, входящее в правящую коалицию, отказалось участвовать в голосовании в Сенате по предложению о выделении населению и компаниям примерно 23 млрд евро на помощь в связи с инфляцией.

Драги, занявший пост премьера полтора года, обещал работать со всеми крупнейшими партиями Италии и не ввязываться в политические противостояния. Он считает, что не сможет занимать пост, если кто-то из участников коалиции уйдет в оппозицию. При этом сам Драги - беспартийный.

Политик заявил сегодня, что "в последние дни делал все возможное”, чтобы совместная работа продолжалась. “Но сегодня обмен мнениями и голосование в парламенте показали, что мои усилия оказались недостаточными”, - заключил Драги.