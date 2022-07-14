Уникальная "Тропа чувств" открылась в Кавказском заповеднике

14 июл. 20:07

В Кавказском заповеднике для туристов открылся уникальный эколого-просветительский объект "Тропа чувств”.

"На тропе расположены объекты, позволяющие посетителям открыть для себя мир звуков, запахов, тактильных ощущений самой природы. Они смогут узнать, как устроен микромир дикой природы - здесь установлен "отель для насекомых". Можно сыграть на "лесном ксилофоне" или услышать песни природы через "ухо гор", - сообщил директор городского Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров, передает пресс-служба ведомства.

Тропа протяженностью 300 м оборудована деревянным настилом и подходит для всех категорий посетителей.