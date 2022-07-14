"Пюник" пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

14 июл. 19:45

Армянский "Пюник" победил румынский ЧФР в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Основное время матча в румынском городе Клуж-Напока завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды отличились по разу. В серии пенальти со счетом 4:3 победу одержал "Пюник".

В составе победителей дублем отметился Зоран Гаич (89-я и 119-я минуты. У хозяев забили Бисмарк Аджей-Боатенг (6) и Клаудиу Петрила (94).

Стоит добавить, что во втором раунде квалификации "Пюник" сыграет с люксембургским "Дюделанжем".