Карачаево-Черкесия примет молодежный форум СКФО и ЮФО "Махар-2022" 

14 июл. 19:31

В середине августа в Карачаево-Черкесии пройдет высокогорный молодежный форум "Махар-2022", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"С 9 по 15 августа "Махар-2022" соберет участников из всех регионов СКФО и ЮФО. У молодежи появилась возможность получить новые знания и гранты", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс". Участники форума смогут реализовать свои идеи в социальном проектировании, студенческом туризме, а также креативной индустрии, а сам форум станет одной из трех грантовых площадок, которые будут проведены на основе заявки министерства по делам молодежи КЧР в 2022 году.