Байден и Лапид задекларировали идею противостоять Ирану всеми силами и средствами

Визита американского президент Джо Байдена в Израиле ждали с нетерпением. В понедельник на заседании израильского правительства премьер-министр Яир Лапид назвал начинающуюся неделю исторической: "В среду сюда прибудет президент США Джо Байден, один из лучших друзей Израиля в американской политике, который сказал о себе: "Не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом. Я сионист"". При этом Лапид не скрывал, что больше всего хочет обсудить с лучшим другом Израиля Иран. Его обеспокоили воскресные сообщения о том, что ИРИ обогащает уран с помощью передовых центрифуг, вопреки подписанным соглашениям. Но, конечно, не только это в действиях Тегерана не устраивает израильтян.

На прошлой неделе министр обороны Израиля Бени Ганц на ежегодной конференции Economist Government Roundtable в Афинах разъяснил современное видение Израилем иранской политики: "Иранский режим представляет собой самую большую угрозу всему региону. В дополнение к своим ядерным амбициям Иран экспортирует террор в Турцию, Европу, Латинскую Америку, Африку и на Ближний Восток. Иран — это в первую очередь глобальная проблема, затем — региональная, и только в последнюю очередь — угроза Государству Израиль… У иранского режима есть возможности для разработки межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достигать центра Европы, в дополнение к действующим баллистическим системам и БПЛА, которые уже могут достигать Восточного Средиземноморья… Военные корабли Ирана патрулируют южный район Красного моря… Это прямая угроза международной торговле, энергоснабжению и мировой экономике, а также стабильности во всем морском бассейне Леванта".

Также в Израиле обеспокоены деятельностью "агентов иранского режима, действующих по всему Ближнему Востоку". "Перед лицом Ирана и его наймитов глобальные союзники должны объединиться и не допустить, чтобы Иран обрел ядерный потенциал для своих дальнейших усилий по подрыву стабильности и мира", - такова позиция Израиля, где ждали (и дождались) поддержки Байдена, прибывшего вчера в Иерусалим в рамках ближневосточного турне, предполагающего также поездки на Западный берег реки Иордан и в Саудовскую Аравию.

Лапид сходу поблагодарил Байдена за его решение не исключать Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций, выразил несогласие с возвращением к ядерному соглашению (СВПД) и необходимость усиления давления на Иран для возвращения за стол переговоров, чтобы обсудить альтернативное соглашение. Байден же пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении США силы и средства, чтобы не допустить появления у ИРИ ядерного оружия.

В итоге Байден и Лапид подписали два документа: Иерусалимскую декларацию и Декларацию о стратегическом сотрудничестве в области передовых технологий. Теперь США и Израиль будут сотрудничать в развитии нового лазерного оружия для обеспечения безопасности еврейского государства и американских военных. Что касается Иерусалимской декларации об американо-израильском стратегическом партнерстве, то в ней закреплен "уникальный характер" двусторонних отношений. Уникальность заключается, в частности, в том, что США и Израиль обязуются не допустить появления ядерного оружия у Ирана и использовать все средства для противостояния иранской угрозе.

Теперь Байден отправляется в Вифлеем, а оттуда - в Джидду на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива при участии Египта, Ирака и Иордании.