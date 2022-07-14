Авиабилеты за границу подорожали для россиян на 37%

14 июл. 19:10

Этим летом средний чек на авиаперелет из России в другие страны вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут “Известия” со ссылкой на аналитика крупной российской компании по продаже билетов.

В прошлом году билеты за границу и обратно в среднем обходились в 29 тыс рублей на человека, в этом году - в 39,9 тыс рублей, поделился собеседник издания. Он отметил, что речь идет не только о прямых перелетах, но и о рейсах с пересадками.

Значительнее всего подорожали этим летом перелеты в Израиль - в два раза, до 54,5 тыс рублей, в Турцию - в 1,9 раза, до 42,6 тыс рублей, в ОАЭ - в 1,8 раза, до 54,7 тыс рублей. На других популярных направлениях также отмечается удорожание билетов: перелет в Армению стал дороже в 1,3 раза (27 тыс рублей), в Египет - в 1,3 раза ( 44,4 тыс), в Азербайджан - в 1,2 раза (40,5 тыс).

По данным Туту.ру, этим летом в разы подорожали направления, куда из России невозможно добраться без пересадок: почти в четыре раза дороже стал перелет в Грецию (Москва-Салоники), в 3,5 раза - на Кипр (Санкт-Петербург-Ларнака), в Польшу - в 3,4 раза (Москва-Варшава), в Испанию - в 3,2 раза (Москва-Барселона), в Италию и Хорватию - почти в три раза, пишут “Известия”.

Сервис “Тинькофф Путешествия” приводит такие данные: в Турцию билеты подорожали на 57%, до 34,5 тыс рублей, в Армению - на 23%, до 27,2 тыс рублей, в Египет - на 12%, до 35 тыс рублей, в ОАЭ - на 5%, до 37,7 тыс рублей. В Италию этим летом можно улететь в среднем за 61,9 тыс рублей, это на 70% дороже, чем в прошлом году.