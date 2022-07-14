Саудовская Аравия разрешит полеты из Израиля

14 июл. 18:55

Саудовская Аравия собирается дать добро на использование своего воздушного пространства для всех коммерческих рейсов как в Израиль, так и из Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Эр-Рияд также позволит мусульманскому меньшинству Израиля совершать чартерные рейсы непосредственно в Саудовскую Аравию для участия в хадже.

Ожидается, что обо всем этом королевство объявит на этой неделе, во время ближневосточного турне президента США Джо Байдена.

Напомним, с 13 по 16 июля президент США Джо Байден впервые посетит Ближний Восток. В рамках ближневосточного турне глава Белого дома посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.