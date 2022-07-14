В Чечне в этом году намерены открыть 15 школ

14 июл. 18:47

В Чечне в 2022 году планируется открыть 15 школ. Об этом сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.

"На период 2022-2023 годы на территории Чечни запланировано строительство 39 общеобразовательных организаций, 15 из них планируется открыть уже в текущем году", - поведали в министерстве.

При этом подчеркивается, что благодаря новым образовательным учреждениям в регионе появятся 9924 новых школьных места.

Помимо этого, в рамках реализации нацпроекта "Образование" по программе капитального ремонта к началу нового учебного года в регионе отремонтируют 42 школы, передает ТАСС.