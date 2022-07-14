На юге Турции перевернулся экскурсионный автобус, десятки пострадавших

14 июл. 18:33

В турецкой провинции Денизли, расположенной на юге страны, попал в ДТП экскурсионный автобус. Об этом сообщили источники в полиции.

По данным телекомпании NTV, в аварии пострадал 41 человек, включая 39 иностранцев.

Согласно предварительной информации, на одном из участков дороги у автобуса, направлявшегося из Антальи в Денезли, лопнуло правое переднее колесо. В результате автобус выскочил за ограждения и перевернулся.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали. Большинству туристов оказали медицинскую помощь на месте, передает РИА Новости.