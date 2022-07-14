Самарканд и Дубай свяжут рейсы Flydubai

14 июл. 18:26

Авиакомпания Flydubai осенью начнет совершать рейсы между Самаркандом и Дубаем, пишет Podrobno.uz.

Рейсы в ОАЭ будут выполняться с 20 сентября дважды в неделю - по средам и субботам. Вылет из Самарканда в 04:05. Обратные рейсы будут вылетать по вторникам и пятницам в 22:40.

Перелет будет осуществляться в рамках код-шерингового партнерства с Emirates. Маршрут будут обслуживать современные воздушные суда Boeing 737MAX с местами бизнес и эконом-класса.

Билет в один конец обойдется примерно в $325, туда-обратно - в $490.