Крым с начала года принял около трех миллионов туристов

14 июл. 18:07

В этом году в Крыму уже отдохнули порядка трех миллионов туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В Крыму и Севастополе летний сезон в самом разгаре. На полуострове уже отдохнули около трех миллионов человек, это практически на уровне успешного допандемийного 2019 года. При этом туристов меньше, чем в рекордном прошлом году”,- поделилась Догузова отметила, что регион остается популярным, несмотря на сложности с логистикой. Сейчас туристы чаще всего приезжают в Крым на автомобиле или выбирают комбинированные виды транспорта, уточнила она.

Глава Ростуризма призналась, что сама собирается провести летний отпуск на полуострове. "Погода шикарная, плюс 26, море теплое, плюс 23. Крым, конечно, очень ждет гостей”, - сказала она.

По словам Догузовой, от того, насколько успешно пройдет текущий сезон в регионе, зависят сотни тысяч рабочих мест.

В ближайшие 5-10 лет Крым планируется сделать развитым круглогодичным курортом: с широким выбором отелей, обустроенными маршрутами и другой необходимой инфраструктурой.