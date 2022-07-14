В Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом

14 июл. 17:33

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вскоре в России начнется рост заболеваемости коронавирусом, в Москве он уже заметен.

"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой", - заявила она в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.