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В Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом

В Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вскоре в России начнется рост заболеваемости коронавирусом, в Москве он уже заметен.

"С появлением новых подвариантов штамма "Омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой", - заявила она в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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