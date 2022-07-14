Курс евро впервые за 20 лет опустился ниже $1

14 июл. 17:24

Днем в четверг евро торгуется на уровне $0,9957, курс евро упал ниже паритета относительно доллара США впервые за 20 лет.

Как сообщает MarketWatch, падение евро связано с ожиданиями, что Федеральная резервная система продолжит агрессивный подъем процентных ставок для сдерживания инфляции.

Danske Bank прогнозирует, что евро продолжит снижение по отношению к доллару и через месяц будет торговаться по $0,99, а через год - по $0,95.

"Пара EUR/USD остается переоцененной (справедливая стоимость составляет $0,90), поскольку условия торговли постоянно поддерживают доллар выше евро", - считает аналитик банка Ларс Мерклин. На евро давит экономический спад в ЕС, есть реальный риск стагфляции.

С начала этого года евро к доллару подешевел на 12%, британский фунт - на 13%, иена - на 21%.