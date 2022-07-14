Песков заявил, что планы Казахстана принять ушедшие из России компании совершенно нормальны

14 июл. 17:08

Стремление Казахстана создать условия для релокации компаний, которые ушли из России нормально, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения. Это, к сожалению, реальность в которой мы живем и работаем", - сообщил представитель Кремля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать в республике условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России. Это откроет новые возможности для Казахстана для наращивания производства товаров.