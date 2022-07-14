Новый водовод удвоит подачу воды в Геленджик

14 июл. 16:43

Правительство России сегодня одобрило заявку на строительство водовода в Геленджике, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Проект Краснодарского края презентовал первый вице-губернатор региона Игорь Галась. Он будет построен от Троицкого группового водопровода – от него проложат 18 км дополнительных сетей, что позволит удвоить подачу воды в Геленджик, передает "АиФ-Юг".

Планируется, что в рамках программы "Инфраструктурное меню" на строительство геленджикского водовода выделят бюджетный кредит в сумме 6,5 млрд рублей.

Губернатор края Вениамин Кондратьев поблагодарил правительство страны за поддержку модернизации системы ЖКХ региона.