Достопримечательности Крыма и Севастополя объединят в один турмаршрут

14 июл. 16:25

К следующему летнему сезону в Крыму заработает межрегиональный национальный туристический маршрут, - сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По итогам переговоров с властями Крыма и Севастополя было принято решение о создании общего межрегионального туристического маршрута по полуострову, который объединит все ключевые достопримечательности регионов. Цель проекта - продвижение Крыма и Севастополя как единого федерального круглогодичного туристического направления", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Глава Ростуризма также напомнила: ключевая задача поддержки национального проекта по туризму - строительство и реконструкция современных гостиниц разного формата. Сейчас проходит новый отбор проектов, и Ростуризм ожидает проработанные заявки инвесторов полуострова.