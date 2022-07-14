В Германии призвали канцлера Шольца уйти в отставку

14 июл. 16:13

Обозреватели немецкого издания Bild раскритиковали политическую деятельность канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Читатели высказали свое недовольство в комментариях по поводу повышения налога на выбросы углекислого газа.

Как отметил пользователь под ником kadettler55, власти терпят неудачу по всем фронтам и наносят вред гражданам. "Они даже не уходят в отставку по собственному желанию, а выборов нет", - добавил он.

По мнению комментатора Armin_Paula, в партии "Зеленые" сидят лицемеры, главный из которых – канцлер Шольц и главы Минэкономики Роберт Хабек. "Лицемерный союз", - считает она.

Читатель jisi26 заявил, что правительство Германии сеет хаос. "Требуем отставки", - отметил пользователь.

Кроме того, обозреватели пишут, что немцы не обязаны молчать и не должны мерзнуть и "платить за борьбу с Путиным". "Наш канцлер так утомляет. Шольц должен как можно скорее освободить кресло", - подытожили пользователи.