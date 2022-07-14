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Байден передаст лидерам арабских стран послание мира от Израиля

Байден передаст лидерам арабских стран послание мира от Израиля

Глава израильского правительства Яир Лапид обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой передать лидерам арабских стран послание мира от еврейского государства.

"Господин президент, вы будете встречаться с лидерами Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Ирака. Я хотел бы, чтобы вы передали всем им послание от нас: "Наша рука протянута в знак мира, мы готовы поделиться нашими технологиями и опытом, готовы, чтобы наши народы встречались и узнавали друг о друге, готовы к сотрудничеству между нашими учеными и между нашими предпринимателями", - сказал Лапид.

Ранее сообщалось, что США и Израиль объявили о начале стратегического сотрудничества в области передовых технологий.

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