В США засомневались в верности Турции по отношению к НАТО

14 июл. 15:45

В случае войны России и НАТО Анкара может не встать на сторону альянса, заявил обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу.

Он считает, что Штатам следует поставить под сомнения действия Реджепа Тайипа Эрдогана, так как, по его словам, турецкий лидер проводит враждебную внешнюю политику по отношению к Западу.

Журналист напомнил о тесных контактах Анкары и Москвы, а также подчеркнул, что покупка Турцией российского оружия, несогласием с санкциями против России имеют большое значение.

"Кто из членов альянса может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если альянс окажется в состоянии войны с Россией?", - спросил автор статьи.

Бандоу отметил, что Турция стала дистанцироваться от Запада после того, как страной стал руководить Эрдоган. Кроме того, он сообщил, что сегодня мало кто из турков поддерживает курс на сближение с США.

"Благожелательное отношение к США в 2019 году составило всего 20 процентов. За последние два десятилетия это число упало на девять процентов. В прошлом году шесть из десяти турок назвали США самой большой угрозой для своей страны", - заключил аналитик.