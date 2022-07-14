В Евросоюзе обсуждают возможность снятия санкций с некоторых россиян

14 июл. 15:40

В Европейском союзе идут обсуждения о снятии санкций с некоторых россиян, введенных в связи с ситуацией на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно предоставленной информации, около 30 физических лиц обратились в суд, потребовав снять санкции. Кроме того, еще около 10 человек обратились к ЕС напрямую.

Юридическая служба ЕС уведомила в среду постпредов ЕС, что некоторые из запросов были "оправданы", так как санкции были введены на "слабых основаниях".

В связи с этим агентство отмечает, что "в ЕС ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц".