В России запретили самовыгул домашних животных

14 июл. 15:34

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован на сайте правовой информации.

Закон расширяет полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также регионам позволят запрещать выпуск животных в местах повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждениях.

Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан.