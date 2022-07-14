В России запретили самовыгул домашних животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован на сайте правовой информации.
Закон расширяет полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также регионам позволят запрещать выпуск животных в местах повышенной опасности, образовательных и медицинских учреждениях.
Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан.