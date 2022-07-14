Как санкции Запада помогли отношениям России и Ирана?

Отношения России и Ирана имели партнерский уровень и до спецоперации РФ на Украине. Санкции Запада никак не пошатнули их, а даже дали стимул к их укреплению.

Одним из звеньев укрепления финансово-торговых связей двух стран можно назвать торговлю в национальных валютах. В условиях санкций, под которыми находятся и Россия, и Исламская Республика – обе отключены от SWIFT – безопасность финансовых операций и дедолларизация крайне важны. Работа на данном направлении уже ведется. В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак на переговорах с коллегой из ИРИ Мохаммадом Мохбером в Тегеране договорился об объединении платежных систем "Мир" и Shetab. Стороны хотят во взаимной торговле нарастить использование риалов и рублей, а также бартер.

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов считает большим прогрессом тот факт, что в ближайшее время российские банковские карточки будут приниматься на территории Ирана, а иранские – в России.

"Это очень хорошо скажется на наших взаимоотношениях. Российские граждане, которые ездят в Иран с туристической целью или для налаживания бизнеса, смогут проще расплачиваться на иранской территории. Иранцам в России точно так же будет удобно сотрудничать. Это расширение наших связей. Увеличатся поставки нашей сельскохозяйственной продукции, возможно, расширится военно-техническое сотрудничество. И я думаю, что здесь наши отношения с Ираном еще больше укрепятся. Спецоперация на Украине пошла на пользу взаимоотношениям между Россией и Ираном", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

На настоящий момент товарооборот РФ и ИРИ составляет порядка $4 млрд в год. Иранские власти, по данным местных СМИ, намерены довести этот показатель до $10 млрд уже к концу текущего года. Укрепление связей в рамках интеграционных объединений поможет Тегерану достичь желаемого. Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Эксперт РСМД, корреспондент ТАСС в Иране Никита Смагин отмечает рост интереса со стороны России к Ирану. "Иран почувствовал, что он теперь может с Россией выстраивать отношения на другом уровне. Россия резко заинтересовалась Ираном, гораздо больше, чем было до этого. В принципе общая переориентация России и окончательный разрыв надежд, связанных с западными и даже незападными странами, сулит Ирану новый уровень взаимодействия с Россией. Я думаю, тут и вступление Ирана в БРИКС может быть ускорено. Отчасти с этим может быть связано то, что в этом году почти наверняка будет подписано соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Ираном. Сейчас это временное соглашение, но оно станет постоянным. Иран увидит, что его позиция все более важна для России", - говорит он.

Россия и Иран – энергетические державы. После ввода санкций ЕС по российской нефти в Европе усугубился энергетический кризис. Нужно находить альтернативных партнеров. На эту роль подходит Иран, однако он находится под санкциями из-за своей ядерной программы. Европейцы не рискуют вкладываться в ИРИ, опасаясь третичных санкций США. Накануне спецоперации переговоры Ирана с шестеркой международных посредников, куда входит и РФ, активизировались. Формально Россия поддерживает возобновление СВПД, но если в результате снятия санкций Иран начнет поставлять нефть и газ в Европу, то Россия понесет потери.

У Ирана имеются 12% разведанных мировых запасов газа. В случае снятия эмбарго ИРИ может вывести на рынок около 1 млн баррелей нефти в сутки. Чтобы предотвратить столкновение интересов, Россия предлагает Ирану не увеличивать поставки нефти на мировой рынок, компенсируя это несколькими бонусами. Так, Москва предоставила кредит ИРИ на сумму 1,4 млрд евро для постройки ТЭС "Сири" на юге страны. Россия также добивается бартера. Ее энергоносители пойдут на внутренние нужды Ирана (Иран 2/3 добываемого газа использует внутри страны), высвободившиеся объемы Тегеран будет поставлять в азиатско-тихоокеанский регион.

Кроме того, "Лукойл" возобновил переговоры о разработке двух месторождений на юге ИРИ. Еще Россия предлагает поставлять российский газ через Азербайджан с выходом на иранские порты для дальнейшего экспорта. РФ также готова участвовать в строительства АЭС в Бушере.

Никита Смагин при этом не исключает столкновение энергетических интересов России и Ирана в Азии: "Если санкции не будут сняты с Ирана в результате переговоров по ядерной сделке, то тогда окажется, что основной покупатель и российских углеводородов, и иранских – это Азия, в первую очередь Китай. И тогда возможна определенная конкуренция, но опять же это уже скорее вопрос перспективы".

Кроме экономического сближения, налицо и политическое. Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи сторонится антироссийских санкций и считает виновником конфликта на Украине Запад. Иран на полных порах движется к членству в Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС он войдет на сентябрьском саммите в Самарканде. 29 июня Исламская республика (вместе с Аргентиной) подала заявку на вступление в клуб БРИКС. Судя по тому, что со всеми странами организации у Тегерана партнерские отношения, ничто не мешает принять его в состав БРИКС. Туда же собираются, к слову, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

Фархад Ибрагимов считает, что, введя санкции против России, Запад сам же развязал Москве руки для большей кооперации с Тегераном.

"Если раньше у нас возникали определенные барьеры для налаживания взаимоотношений, потому что некоторые наши компании боялись попасть под санкции, то сейчас этого страха больше нет. То есть Запад, наложив полномасштабные ограничения на Россию, фактически, развязал нам руки в этом вопросе. Сейчас российско-иранские отношения находятся на очень хорошем уровне. Если товарооборот до спецоперации по итогам 2021 года достиг $4 млрд, есть все основания полагать, что он может вырасти еще больше. Количество российских компаний, которые присутствуют в Иране, увеличится. И соответственно, иранские компании будут присутствовать здесь, в России", - подчеркнул эксперт "Валдая".

Никита Смагин отмечает, что точной статистики об изменении торгового оборота Ирана и России после начала спецоперации пока что нет. В то же время можно говорить о росте спроса на деловое партнерство бизнес-сообществ двух стран: "Увеличилось количество запросов на деловое взаимодействие с иранской стороной, на выстраивание бизнес-контактов и бизнес-схем. Пришли абсолютно новые люди, зазвучали новые проекты. Я думаю, этот год станет переломным в экономических отношениях.