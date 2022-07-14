Грузия прогреется до +39

14 июл. 15:00

Национальное агентство окружающей среды Грузии сообщило о повышении температуры воздуха до +39 градусов.

Согласно прогнозу, до 20 июля в отдельных районах Грузии ожидается дождь с грозой.

"Температура воздуха днем составит +26 - +31 градус. В Восточной Грузии сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +34, +39 градусов тепла", - приводит прогноз Sputnik Грузия.

Уточнятся, что в Тбилиси также сохранится погода без осадков, столбики термометров в столице поднимутся до +36… +38 градусов тепла