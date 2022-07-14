Севастополь начал шефствовать над Мелитополем

14 июл. 14:50

Севастополь взял шефство над временным областным центром Запорожской области Мелитополем, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, подобная практика будет распространена и на другие освобожденные районы,

"У нас в город приехала группа шефов, по всей области будет распространена практика шефов. За городом Мелитополем закреплен Севастополь, за районами закреплены Тверь, Новгородская область, Белгородская, другие, которые помогают отдельно взятым районам решать проблемы с дорогами, подготовкой к 1 сентября", - сказал он участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.

Балицкий добавил, что ранее практика была распространена в Донецкой и Луганской народных республиках.