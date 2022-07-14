Азербайджан и Иран ускорят строительство ГЭС на Аразе

14 июл. 14:40

Иран и Азербайджан подписали документ, который позволит ускорить совместное строительство ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Араз, сообщил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

Он отметил, что совместное инвестирование в пограничную реку Араз для управления водными ресурсами и получения электроэнергии является одним из основных вопросов двусторонних отношений.

Глава ведомства подчеркнул, что обе страны подписали важный документ, на основе которого будет ускорено строительство двух плотин, удерживающих 1,7 млрд куб м воды, а примыкающие к ним ГЭС будут производить около 300 мегаватт электроэнергии.

Стоит добавить, что общая мощность ГЭС на реке Араз и на границе с Ираном, составляет 280 мегаватт (Худаферинской ГЭС - 200 мегаватт, Гыз галасы - 80 мегаватт). Станции будут производить 716 млн кВт/ч электроэнергии, из которых 358 млн кВт/ч придется на Азербайджан и столько же на Иран. Их строительство планируется завершить за 2-2,5 года.