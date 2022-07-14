В США призвали Анкару разорвать отношения с Москвой ради F-16

14 июл. 14:30

Глава комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес призвал Турцию разорвать отношения с Россией ради приобретения американских истребителей F-16. По его словам, Штаты будут продавать свою военную технику государствам, разделяющим ценности США.

Сенатор также назвал условия, при которых он мог бы снять свои возражения против продажи Турции истребителей. Среди них вопрос покупки российских С-400, полеты над греческими островами, тесные отношения Анкары с Москвой и нарушения прав человека, включая тюремное заключение журналистов и адвокатов.

Мендес считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока не видит готовности взяться за решение вопросов. По мнению греческого агентства AMNA, политик считается человеком, который "держит ключи от F-16", так как он имеет право наложить вето на продажу систем вооружения США.