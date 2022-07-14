Ставрополье нарастит расходы на здравоохранение и капстроительство

14 июл. 14:27

Первый замминистра финансов Ставропольского края Ирина Маркасьян сообщила о том, что благодаря росту налоговых поступлений и предоставлению федеральных субсидий позволят Ставрополью увеличить расходы на здравоохранение и капитальное строительство.

По ее словам, социальная направленность бюджета Ставропольского края усиливается. "Идет увеличение на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий жителей края почти на 400 млн рублей. Предлагается уточнить и объемы капитального строительства в общем объеме почти на 1 млрд рублей", - сказала Маркасьян в ходе заседания краевого парламента.