Путин обязал госорганы вести страницы в соцсетях

14 июл. 14:18

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий органы власти создавать официальные страницы в социальных сетях для публикации актуальной информации.

Кроме того, закон вводит понятие "официальная страница" и "официальный сайт" госоргана, органа местного самоуправления и подведомственной организации. При этом может быть предусмотрено создание единого портала, на котором размещаются несколько официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций.

Также устанавливается, что официальные сайты и официальные страницы госорганов должны взаимодействовать с порталом госуслуг. Документ вступит в силу с 1 декабря 2022 года.