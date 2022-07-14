Регулярный контейнерный поезд через Казахстан запустила компания из России

14 июл. 14:06

Российская компания "ТрансКонтейнер", входящая в группу "Депо", запустила первый регулярный контейнерный поезд из Иркутска в Китай через погранпереход Достык-Алашанькоу между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что первые 62 контейнера отправились из терминала компании на станции Батарейная в Иркутске и через погранпереход Достык-Алашанькоу добрался до города Циндао. Транзитное время из Иркутска до перехода на станции Достык составляет 10 дней.

Стоит добавить, что сервис ориентирован на перевозку пиломатериалов и расширяет логистические возможности российских экспортеров.