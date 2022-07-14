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Азербайджанскому художнику Рафигу Насирову присуждена Национальная кинопремия

Азербайджанскому художнику Рафигу Насирову присуждена Национальная кинопремия

Народному художнику Рафигу Насирову решением Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) была присуждена Национальная кинопремия.

По словам пресс-секретаря организации Али Велиева, награда будет вручена в День национального кино – 2 августа.

Рафиг Насиров участвовал в съемках более 50 картин, в числе которых Bəyin oğurlanmsı, Yaramaz, Bəxt üzüyü, Həm Ziyarət - Həm Ticarət, Otel оtağı, Cavad xan, Qəzəlxan, Dronqo, İstanbul reysi, Çölçü, Dolu, Yarımçıq xatirələr.

Национальная кинопремия учреждена СКАР в 2012 году и считается самой престижной наградой в кинематографе Азербайджана.

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