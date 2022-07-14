Азербайджанскому художнику Рафигу Насирову присуждена Национальная кинопремия

14 июл. 13:44

Народному художнику Рафигу Насирову решением Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) была присуждена Национальная кинопремия.

По словам пресс-секретаря организации Али Велиева, награда будет вручена в День национального кино – 2 августа.

Рафиг Насиров участвовал в съемках более 50 картин, в числе которых Bəyin oğurlanmsı, Yaramaz, Bəxt üzüyü, Həm Ziyarət - Həm Ticarət, Otel оtağı, Cavad xan, Qəzəlxan, Dronqo, İstanbul reysi, Çölçü, Dolu, Yarımçıq xatirələr.

Национальная кинопремия учреждена СКАР в 2012 году и считается самой престижной наградой в кинематографе Азербайджана.